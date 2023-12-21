Россиянку со сломанной ногой почти километр тащили на "ватрушке" к скорой, застрявшей в снегу

В Белгородской области женщину со сломанной ногой пришлось всем селом везти на ватрушке до машины скорой помощи, потому что дороги, где она живёт, практически нет. Как сообщает "Белгород № 1", инцидент произошёл 18 декабря в СНТ "Автомобилист-2" в посёлке городского типа Северный.

Жительницу Белгородской области со сломанной ногой везут на "ватрушке" к скорой. Видео © Telegram / "Белгород № 1"

По словам местных жителей, машина скорой была на летней резине и застряла. В итоге автомобиль три часа вытаскивали сотрудники МЧС и трактор, чтобы пострадавшую отвезли в больницу. По данным SHOT, женщину около километра тащили до скорой на "ватрушке" её родственники и соседи.

К слову, на проблемы с дорогой местные жалуются уже не первый год. Ранее белгородцы обращались к властям, но им ответили, что на СНТ муниципальный бюджет не распространяется. На ситуацию обратила внимание прокуратура, начата проверка.

"По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка работе уполномоченных органов", — говорится в сообщении надзорного органа.