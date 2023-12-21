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21 декабря, 20:31

В Израиле заявили об уничтожении подземных туннелей в "элитном районе" ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ: Израильские сапёры уничтожили подземные туннели в "элитном районе" ХАМАС

Израильские военнослужащие, находящиеся в секторе Газа, уничтожили сеть подземных туннелей радикального движения ХАМАС, передаёт пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным военного ведомства, террористическая инфраструктура, расположенная в так называемом элитном районе палестинских радикалов, соединяла укрытия и бюро высшего военного и политического руководства движения. Представители ЦАХАЛ подчеркнули, что она была обнаружена накануне, 20 декабря, а уже сегодня, 21 декабря, уничтожена контролируемым образом.

Помимо того, местные СМИ считают, что эти подземные коммуникации могли быть связаны с некоторыми руководителями ХАМАС. Так, утверждается, что эти туннели соединяли помещения, в которых могли укрываться командующий военным крылом организации Мухаммед Дейф и глава палестинского движения в Газе Яхья Синвар.

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Лайф сообщал, что в минувшее воскресенье, 17 декабря, Тель-Авив заявил об обнаружении разветвлённой системы туннелей радикального движения ХАМАС, которая тянется на четыре километра у палестино-израильской границы. Сообщалось, что к проектированию туннелей причастен брат лидера ХАМАС Яхьи Синвары Мухаммад Синвара.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Алексей Соловьёв
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