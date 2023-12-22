Время подводить итоги: Россиянам объяснили, как не сойти с ума в предновогодней суете

Для каждого россиянина Новый год — долгожданный праздник, который связан с новыми ожиданиями и планами. Однако нередко это событие омрачает тревожность, от которой избавиться никак не получается. Лайф выяснил, что заставляет людей нервничать перед праздниками и как с этим справиться.

Как рассказала Лайфу Елена Лаврова, кандидат психологических наук, научный сотрудник образовательного центра "Психодемия" и спикер в Skillbox, конец года для многих знаменует завершение определённого жизненного цикла и требует подведения итогов. А чужие посты в соцсетях заставляют рефлексировать и задаваться вопросами: "Что полезного я сделал в этом году?", "Каких целей я успел достичь?", "Что я не успел сделать?", "Какие ошибки были допущены?".

Лаврова пояснила, что важно формулировать итоги года, исходя из благодарности к самому себе. Кроме того, не нужно себя обесценивать, если кажется, что достижений нет. Тогда уровень тревоги снизится и станет легче.

Ещё одной причиной неспокойного состояния может стать ритуал дарения подарков. Непонятно, кому готовить презенты, какую сумму потратить и как не ошибиться с выбором. В этом случае лучше готовиться заранее и узнать у близких, что они хотели бы получить. Также тревогу может вызывать нескончаемое количество дел, которые нужно успеть завершить перед праздниками, включая рабочие задачи, проекты, отчёты. Лавируя среди них, нужно успеть уделить время себе и распланировать праздник.

"Любой человек может испытать чувство, что вот-вот разорвётся. Попробуйте выписать и систематизировать все задачи, чтобы заранее спланировать выполнение списка дел и в спокойном темпе успеть всё до Нового года", — посоветовала Лаврова.

Иногда чувство глубокого беспокойства вызывает и желание создать идеальную картинку, как в соцсетях, журналах и блогах. Желая повторить невероятные интерьерные решения, необычные праздничные блюда и все детали, которые транслируют в публичном пространстве, человек может столкнуться с разочарованием из-за несовпадения ожидания и реальности. Поэтому лучше Новый год провести "налегке", рядом с близкими, зато получить максимум удовольствия от подготовки и самого праздника, резюмировала собеседница Лайфа.