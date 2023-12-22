Шеф-повар раскрыл секрет правильного оливье с цесаркой и раковыми шейками

Для приготовления правильного салата оливье потребуются цесарка, раковые шейки, а также икра лосося с перепелиными яйцами. Таким мнением в беседе с "Газетой.ru" поделился шеф-повар Виталий Лаптинов.

Помимо вышеуказанных ингредиентов для салата также понадобятся картофель, морковь, куриное яйцо, свежие и маринованные огурцы, зелёный горошек, домашний майонез, репчатый лук, свежая зелень, редис, кресс-салат, соль и перец. Первым делом надо отварить картофель с морковью, после чего сварить вкрутую куриное яйцо, а затем подготовить свежие и маринованные огурцы.

"Филе цесарки обработать, замариновать с добавлением соли и перца, затем вакуумировать и готовить с помощью технологии су-вид при температуре 57 градусов в течение 30 минут, затем охладить", — заявил шеф-повар гранд-лобби & бара "Шаляпин".

Следующим шагом будет нарезка всех подготовленных ингредиентов на мелкие кубики, затем это всё надо выложить в миску, заправить домашним майонезом и можно добавить специи по вкусу. В заключение специалист посоветовал украсить блюдо отварным перепелиным яйцом, сваренным всмятку в течение двух с половиной минут. В то же время для украшения правильного оливье подойдут маринованные раковые шейки и красная икра, а также слайсы свежего редиса, свежая зелень и кресс-салат.