Привыкшим звонить детям на уроках мамам дали ценный совет

В стране принят закон о запрете на использование смартфонов на уроках, что, безусловно, вызвало волнение у некоторых родителей. Что делать тревожным мамочкам, которые привыкли всё время звонить детям во время обучения, рассказал в беседе с RuNews24 председатель совета координаторов движения "Российским детям — доступное дошкольное образование" Кирилл Дружинин.

Чтобы не паниковать без повода, Дружинин посоветовал тревожным мамам получше выучить расписание своих детей. Так они будут понимать, когда у детей наступает перемена и когда им можно позвонить. Стоит также и понимать, что ученикам позволят пользоваться мобильной связью только в экстренных случаях.

"Конечно, в такой ситуации детям необходимо иметь при себе телефоны, чтобы позвонить родителям или чтобы родители могли позвонить детям. В случае экстренной ситуации нужно предоставить возможность школьникам пользоваться телефоном", — пояснил Дружинин.