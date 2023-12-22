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22 декабря, 01:17

В Бельгии на городской площади огромная новогодняя ёлка раздавила женщину

RTL: В Бельгии на площади Ауденарде при падении 20-метровой ёлки погибла женщина

На центральной площади бельгийского города Ауденарде, расположенного в провинции Восточная Фландрия, произошёл инцидент, в результате которого погибла женщина. Как передаёт местный телеканал RTL, там на людей рухнула 20-метровая новогодняя ель.

По данным журналистов, всё произошло в минувший четверг. Люди гуляли по площади, но внезапно на их головы свалилась огромная ёлка. В результате случившегося пострадало три человека, которых доставили в медучреждение. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.

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Ранее Лайф писал, что в Белорецком районе Башкирии на открытии ёлки на площади лошадь побежала на людей, испугавшись салюта. В результате чуть не погибла восьмилетняя девочка.

Обложка ©

Getty Images / Jeremy Walker

Алексей Соловьёв
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