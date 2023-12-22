В Бельгии на городской площади огромная новогодняя ёлка раздавила женщину

На центральной площади бельгийского города Ауденарде, расположенного в провинции Восточная Фландрия, произошёл инцидент, в результате которого погибла женщина. Как передаёт местный телеканал RTL, там на людей рухнула 20-метровая новогодняя ель.

По данным журналистов, всё произошло в минувший четверг. Люди гуляли по площади, но внезапно на их головы свалилась огромная ёлка. В результате случившегося пострадало три человека, которых доставили в медучреждение. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.