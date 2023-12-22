Вышли на дороги: Мошенники пустили в ход новую схему обмана российских водителей

В России появилась новая схема обмана водителей после ДТП. Как пишет газета "Известия", людям предлагают подписать с аварийными комиссарами европротокол, из-за которого пострадавшие впоследствии не могут добиться ни ремонта, ни денег.

По словам ведущего юриста "Европейской юридической службы" Дмитрия Безделина, механизм обмана прост. Некая фирма выкупает право требования по ДТП. Так, на место аварии приезжает её сотрудник — комиссар, который оформляет протокол и предлагает пострадавшему подъехать в офис. Именно там человеку и подсовывают договор цессии (уступки права требования).

"После заключения договора, как правило, в этот же или на следующий день потерпевшему выплачивают деньги. После подписания договора цессии он уже не вправе что-либо требовать от страховой компании или от виновника ДТП", — рассказал Безделин.

Это невыгодно для потерпевшего, так как сторона, которая выкупает долг, действует в собственных коммерческих интересах, ведь в итоге выплат не хватит, чтобы покрыть ремонт машины. Чтобы не попасться на эту уловку, эксперт советует всегда внимательно читать договоры и обращаться только в проверенные организации.