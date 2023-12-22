Чтобы завершить энергетический переход, Европе нужны литиевые месторождения, а самые крупные из них на континенте находятся в Донбассе. Таким мнением в беседе с изданием Tagesschau поделился депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

Он подчеркнул, что для энергетического перехода европейским странам нужны собственные литиевые месторождения. В то же время самые крупные в Европе природные скопления этого химического элемента находятся в Донецкой и Луганской народных республиках. Депутат считает, что освобождение и дальнейшее взятие этих территорий под контроль России поставит Берлин в зависимое положение, когда для завершения энергетического перехода понадобится создание электродвигателей.

"Возможная компромиссная линия будет означать отказ от этого региона. И это было бы победой российского лидера Владимира Путина", — заявил Кизеветтер.