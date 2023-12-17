Путин: Донбассу было не место на Украине
Президент РФ Владимир Путин во время повторного посещения выставки-форума "Россия" заявил, что Донбассу было не место в составе Украины. Так он отреагировал на историю экскурсовода о том, как её едва не отчислили из вуза за то, что она на экзамене отказалась назвать Россию врагом Украины. Девушке сказали в деканате, будто ей "не место в стране".
"А может быть, Донбассу не место в той стране?" — спросил Путин в ответ на это.
Российскому президенту во время осмотра показали кованую розу, которую из осколков снарядов выполнил кузнец из Донбасса. Скульптура олицетворяет выражение "Донецк — город миллиона роз".
"Здорово!" — оценил экспонат лидер Российской Федерации.
Напомним, Путин сегодня во второй раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ. Глава государства принял участие в XXI съезде партии "Единая Россия", который состоялся на площадке выставки-форума. На встрече партия "Единая Россия" единогласно поддержала самовыдвижение Путина в качестве кандидата на предстоящие выборы президента РФ. Медведев начал съезд с обещания сделать всё для безоговорочной победы действующего главы государства в марте 2024-го.