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17 декабря, 15:56

Путин: Донбассу было не место на Украине

Президент РФ Владимир Путин во время повторного посещения выставки-форума "Россия" заявил, что Донбассу было не место в составе Украины. Так он отреагировал на историю экскурсовода о том, как её едва не отчислили из вуза за то, что она на экзамене отказалась назвать Россию врагом Украины. Девушке сказали в деканате, будто ей "не место в стране".

"А может быть, Донбассу не место в той стране?" спросил Путин в ответ на это.

Российскому президенту во время осмотра показали кованую розу, которую из осколков снарядов выполнил кузнец из Донбасса. Скульптура олицетворяет выражение "Донецк — город миллиона роз".

"Здорово!" оценил экспонат лидер Российской Федерации.

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Напомним, Путин сегодня во второй раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ. Глава государства принял участие в XXI съезде партии "Единая Россия", который состоялся на площадке выставки-форума. На встрече партия "Единая Россия" единогласно поддержала самовыдвижение Путина в качестве кандидата на предстоящие выборы президента РФ. Медведев начал съезд с обещания сделать всё для безоговорочной победы действующего главы государства в марте 2024-го.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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