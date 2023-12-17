Путин: Донбассу было не место на Украине

Президент РФ Владимир Путин во время повторного посещения выставки-форума "Россия" заявил, что Донбассу было не место в составе Украины. Так он отреагировал на историю экскурсовода о том, как её едва не отчислили из вуза за то, что она на экзамене отказалась назвать Россию врагом Украины. Девушке сказали в деканате, будто ей "не место в стране".