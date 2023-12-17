Песков: Избирательный штаб Путина будет сформирован своевременно
Перед выборами 2024 года избирательный штаб президента РФ Владимира Путина будет сформирован своевременно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Своевременно", — сказал он на съезде "Единой России".
Напомним, о намерении Путина баллотироваться на пост президента России в 2024 году стало известно 8 декабря. Его решение нашло отклик у многих чиновников, политиков и общественных деятелей, в числе которых председатель Совфеда Валентина Матвиенко, главврач Московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом голосование впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта следующего года.
ТАСС / Донат Сорокин