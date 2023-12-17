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17 декабря, 13:49

Песков: Избирательный штаб Путина будет сформирован своевременно

Перед выборами 2024 года избирательный штаб президента РФ Владимира Путина будет сформирован своевременно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Своевременно", — сказал он на съезде "Единой России".

Съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Напомним, о намерении Путина баллотироваться на пост президента России в 2024 году стало известно 8 декабря. Его решение нашло отклик у многих чиновников, политиков и общественных деятелей, в числе которых председатель Совфеда Валентина Матвиенко, главврач Московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом голосование впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта следующего года.

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ТАСС / Донат Сорокин

Александра Мышляева
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