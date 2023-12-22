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22 декабря, 04:24

Касается и мужчин: Россиянам объяснили, как связано бесплодие с размером талии

Репродуктолог Литвинов: Бесплодность женщины можно определить по размеру талии

Женское бесплодие имеет прямое отношение к размеру талии: низкие шансы забеременеть имеют обладательницы более широкой талии. Исследование с такими выводами опубликовано в журнале PLoS ONE. В свою очередь, акушер-гинеколог-репродуктолог Владимир Литвинов объяснил причины такой неожиданной связи.

"Повышение объёма талии — это не что иное, как повышение веса у пациентки. Каждый врач знает, что женщины с большим весом действительно рожают реже, потому что у них так называемый метаболический синдром отражается на эндокринной системе. Отсюда и получение клеток и эмбрионов с низким качеством", — пояснил Литвинов интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Он обратил внимание на то, что даже в программы ЭКО репродуктологи стараются не включать женщин, которые весят от 115–120 килограммов. Однако на самом деле проблема актуальна и для мужчин: если талия больше 92 см, то уровень тестостерона у них гораздо ниже.

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Впрочем, дефицит веса в этом плане тоже опасен. Поэтому худышкам необходимо часто есть каши, макароны, выпечку, фрукты, авокадо, семечки и жирную рыбу. Подробнее об этом читайте в материале Лайфа.

Обложка ©

Getty Images / mediaphotos

Анатолий Симоненко
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