Касается и мужчин: Россиянам объяснили, как связано бесплодие с размером талии

Женское бесплодие имеет прямое отношение к размеру талии: низкие шансы забеременеть имеют обладательницы более широкой талии. Исследование с такими выводами опубликовано в журнале PLoS ONE. В свою очередь, акушер-гинеколог-репродуктолог Владимир Литвинов объяснил причины такой неожиданной связи.

Он обратил внимание на то, что даже в программы ЭКО репродуктологи стараются не включать женщин, которые весят от 115–120 килограммов. Однако на самом деле проблема актуальна и для мужчин: если талия больше 92 см, то уровень тестостерона у них гораздо ниже.