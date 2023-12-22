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Опубликовано 22 декабря 2023, 04:09
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Минобороны показало кадры боевой работы "кочующего" 120-мм миномёта под Купянском

МО: Расчёт миномёта ЗВО уничтожил под Купянском два автомобиля с командирами ВСУ

Российские военнослужащие продолжают выполнять задачи на Купянском направлении. Как передаёт Министерство обороны РФ в телеграм-канале, недавно на данном участке расчёт "кочующего" 120-миллиметрового миномёта группировки войск "Запад" уничтожил два бронеавтомобиля, принадлежащих Вооружённым силам Украины.

Боевая работа "кочующего" 120-мм миномёта под Купянском. Видео © t.me / Минобороны РФ

В ведомстве сообщили, что разведка обнаружила два бронированных транспортных средства с офицерами ВСУ внутри. Было принято решение задействовать для их поражения расчёт "кочующего" 120-миллиметрового миномёта 2Б11. Российские военные оперативно прибыли на огневую позицию и с помощью корректировщика успешно поразили обе цели. Стоит отметить, что подобное происходит на Купянском направлении постоянно, так как одной из задач является удержание противника в постоянном напряжении.

"У нас есть расчёты, которые находятся на наблюдательном пункте и ведут разведку с помощью БПЛА. Когда они находят цели, сразу же дают нам указания и координаты, и мы выезжаем и отрабатываем", — сообщил заряжающий с позывным Алтан.

МО: ВСУ предприняли девять провальных попыток атаковать на Купянском направлении
МО: ВСУ предприняли девять провальных попыток атаковать на Купянском направлении

Ранее Лайф писал, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ разгромили объекты украинской армии на Купянском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что в число поражённых целей противника вошли командные пункты, а также транспортные машины и тяжёлая бронетехника ВСУ.

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t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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