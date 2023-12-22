Минобороны показало кадры боевой работы "кочующего" 120-мм миномёта под Купянском

Российские военнослужащие продолжают выполнять задачи на Купянском направлении. Как передаёт Министерство обороны РФ в телеграм-канале, недавно на данном участке расчёт "кочующего" 120-миллиметрового миномёта группировки войск "Запад" уничтожил два бронеавтомобиля, принадлежащих Вооружённым силам Украины.

Боевая работа "кочующего" 120-мм миномёта под Купянском. Видео © t.me / Минобороны РФ

В ведомстве сообщили, что разведка обнаружила два бронированных транспортных средства с офицерами ВСУ внутри. Было принято решение задействовать для их поражения расчёт "кочующего" 120-миллиметрового миномёта 2Б11. Российские военные оперативно прибыли на огневую позицию и с помощью корректировщика успешно поразили обе цели. Стоит отметить, что подобное происходит на Купянском направлении постоянно, так как одной из задач является удержание противника в постоянном напряжении.

"У нас есть расчёты, которые находятся на наблюдательном пункте и ведут разведку с помощью БПЛА. Когда они находят цели, сразу же дают нам указания и координаты, и мы выезжаем и отрабатываем", — сообщил заряжающий с позывным Алтан.