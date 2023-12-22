В Москве первокурсница нанесла себе травмы из-за давления родителей по учёбе

В Москве первокурсница нанесла себе травмы из-за постоянного давления со стороны родителей по учёбе. По данным SHOT, 16-летняя студентка колледжа одного из столичных вузов постоянно жаловалась, что её строго ругали за пропуски занятий, заставляли отчитываться и в целом чрезмерно контролировали. Подруги, как умели, подбадривали её, но не могли быть рядом постоянно.

В итоге днём в среду, 20 декабря, девушку нашли в общежитии без сознания и с различными травмами. Студентку экстренно госпитализировали, за её жизнь борются врачи.

Теперь с родителями студентки работает полиция. Известно, что они живут в закрытом посёлке Звёздный городок на территории подмосковного Щёлкова. В семье работает только отец. На учётах семья не состояла.