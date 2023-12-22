На Украине обвинили Россию в срыве поставок истребителей для ВСУ

Россия сорвала закупку Незалежной истребителей для ВСУ на мировом рынке. Об этом сообщил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас. Он также указал, что Москва постоянно мешает Киеву закупать оружие в других странах.

"Примеров много, вот один из них. В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, Минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян", — заявил Бельбас украинскому изданию "Экономическая правда".

По его словам, дипломаты из России якобы настояли на том, чтобы вооружение не было продано украинской стороне. В результате, как утверждает Бельбас, сделка с поставщиком была отменена.