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22 декабря, 06:22

Лайф узнал, по каким статьям МВД РФ объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**

Главе ФБК* Марии Певчих** грозит в России более 20 лет колонии по трём статьям

Главе ФБК* Марии Певчих** грозит в России более 20 лет колонии. По данным SHOT, МВД объявило её в розыск сразу по трём статьям.

Так, ей грозит ответственность за организацию экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения, а также за фейки о ВС России и вандализм, совершённый группой лиц по мотивам политической вражды.

МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Минобороны Украины Буданова
МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Минобороны Украины Буданова

Напомним, МВД России объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**. Соответствующая информация появилась в открытой базе данных ведомства.

* Экстремистская организация запрещена в РФ и ликвидирована.

** Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
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