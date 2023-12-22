Лайф узнал, по каким статьям МВД РФ объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**

Главе ФБК* Марии Певчих** грозит в России более 20 лет колонии. По данным SHOT , МВД объявило её в розыск сразу по трём статьям.

Так, ей грозит ответственность за организацию экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения, а также за фейки о ВС России и вандализм, совершённый группой лиц по мотивам политической вражды.