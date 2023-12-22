Бурятские волонтёры привезли к врачам отшельника без кистей, жившего в лесу 25 лет

В Бурятии волонтёры движения "Рождённые помогать" Тарбагатайского района привезли к медикам отшельника Леонида с ампутированными кистями. Оказалось, что он прожил в землянке 25 лет.

"Совместно с главой муниципального образования "Сельское поселение Десятниковское" привезли из леса (данный человек живёт в землянке более 25 лет) Леонида на обследование к врачам", — говорится в сообщении движения в соцсети "ВКонтакте".

По информации волонтёров, об отшельнике им рассказали местные жители в начале лета. Они же помогли доставить мужчину в Центральную районную больницу. Сейчас Леониду оформляют группу инвалидности, собирают зимние вещи и закупают продукты. Кроме того, ему уже оформили полис ОМС.