Бурятские волонтёры привезли к врачам отшельника без кистей, жившего в лесу 25 лет
В Бурятии волонтёры привезли к врачам отшельника, жившего в землянке 25 лет
Отшельник Леонид, проживший в землянке 25 лет. Обложка © VK / "Рожденные Помогать Тарбагатайский район Бурятия"
В Бурятии волонтёры движения "Рождённые помогать" Тарбагатайского района привезли к медикам отшельника Леонида с ампутированными кистями. Оказалось, что он прожил в землянке 25 лет.
"Совместно с главой муниципального образования "Сельское поселение Десятниковское" привезли из леса (данный человек живёт в землянке более 25 лет) Леонида на обследование к врачам", — говорится в сообщении движения в соцсети "ВКонтакте".
По информации волонтёров, об отшельнике им рассказали местные жители в начале лета. Они же помогли доставить мужчину в Центральную районную больницу. Сейчас Леониду оформляют группу инвалидности, собирают зимние вещи и закупают продукты. Кроме того, ему уже оформили полис ОМС.
Ранее Лайф писал, что во Владимире волонтёры чудом спасли юношу, пролежавшего трое суток в лесном сугробе после того, как он потерял сознание, отморозил ноги и не мог вернуться домой. Оказалось, что найти парня помог вещий сон, который приснился одному из участников поисков.