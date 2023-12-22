Израиль начал активно использовать американские дроны для поиска заложников в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала активно использовать недорогие американские беспилотники для поиска заложников в секторе Газа. Об этом сообщает газета Politico.

По информации издания, Израиль также задействует американские беспилотники для разведки туннелей, которые могут использовать представители радикального движения ХАМАС. Управлению дронами израильских военных обучают по инициативе директора компании Brinc Drones Блейка Резника. Обучение проходит в условиях имитации городской среды.

По его словам, при обследовании туннелей, где могут удерживаться заложники, есть некоторые проблемы: если дроны летают поодиночке, устройства могут терять сигнал. Решить эту проблему можно путём задействования нескольких беспилотников сразу, чтобы они "повторяли сигналы друг друга".