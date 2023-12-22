Авиакомпании снизили цены на билеты в праздники по рекомендации ФАС

Российские авиакомпании снизили стоимость билетов в новогодние праздничные дни до 39%. Ранее с предложением пересмотреть ценообразование к компаниям обратилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"В результате проведённой службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7% до 39% ценам. Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ФАС добавили, что в результате этой работы цены на перелёты в праздничные дни были скорректированы. По информации службы, в настоящее время в продаже присутствуют билеты экономкласса со сниженной ценой в направлении южных регионов, а также в крупнейшие города страны и обратно. В ФАС отметили, что продолжают мониторинг минимальной стоимости билетов.