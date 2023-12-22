"Станет триггером": В МИД РФ рассказали, что может привести к разрыву отношений с США

Конфискация замороженных активов РФ и военная эскалация могут привести к разрыву отношений с Вашингтоном. Как отметил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, Москва готова к любым сценариям, а США не должны питать иллюзию, что РФ "держится обеими руками" за дипотношения с ними.

"Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего ещё. Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться", — подчеркнул он в беседе с "Интерфаксом".

Рябков указал, что Россия не станет "идти на слом" — Москва и Вашингтон играют значимую роль в поддержании международной безопасности. При этом замглавы МИД РФ добавил, что дипотношения — это не тотем, которому надо поклоняться, и не священная корова, которую необходимо беречь.