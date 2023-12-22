Первый российский ресторан получил сертификат халяль от "Роскачества"

Уфимский ресторан татарской кухни стал первым в России, кому вручили сертификат халяль от "Роскачества". Об этом сообщили представители организации.

"Ресторан татарской кухни Zaman by Tubatay стал первым предприятием общественного питания, получившим сертификат от аккредитованного органа по сертификации халяльной продукции и услуг "Роскачество-Халяль". Предприятие расположено в столице Республики Башкортостан городе Уфе", — сообщили в группе организации в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что продукция уфимского ресторана и само заведение проверены на соответствие необходимым стандартам. В ходе проверки эксперты установили, что интерьер заведения, блюда и внешний вид персонала не противоречат этике ислама.