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22 декабря, 09:59

Песков анонсировал усовершенствование действующей миграционной системы

Песков: Действующая система по миграционным вопросам будет совершенствоваться

Действующая система по миграционным вопросам будет совершенствоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал называть сроки появления нового специального органа.

"Разумеется, действует определённая система, но необходимо её постоянное совершенствование, что и будет делаться, в том числе и по итогам прямой линии [главы государства Владимира Путина]", — сказал представитель Кремля.

Песков заметил, что тема мигрантов сегодня актуальна, и указал на весьма сбалансированную позицию российского лидера по данному вопросу. Он добавил, что сейчас готовится перечень поручений по итогам совмещённой прямой линии и пресс-конференции президента страны.

В России впервые лишили гражданства мигрантов за неявку в военкомат
В России впервые лишили гражданства мигрантов за неявку в военкомат

Ранее Владимир Путин раскрыл число трудовых мигрантов в России. По его словам, на данный момент речь идёт об около десяти миллионах человек. Глава государства отметил, что приезжим необходимо соблюдать наши законы и традиции.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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