Песков анонсировал усовершенствование действующей миграционной системы

Действующая система по миграционным вопросам будет совершенствоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал называть сроки появления нового специального органа.

"Разумеется, действует определённая система, но необходимо её постоянное совершенствование, что и будет делаться, в том числе и по итогам прямой линии [главы государства Владимира Путина]", — сказал представитель Кремля.

Песков заметил, что тема мигрантов сегодня актуальна, и указал на весьма сбалансированную позицию российского лидера по данному вопросу. Он добавил, что сейчас готовится перечень поручений по итогам совмещённой прямой линии и пресс-конференции президента страны.