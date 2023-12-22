Стоимость салата "Мимоза" в России выросла на 7% перед Новым годом

Стоимость салата "Мимоза" в России подскочила на 7%, в результате чего конечный ценник на него составил 475 рублей. В прошлом году на приготовление популярного новогоднего блюда необходимо было потратить 444 рубля. Об этом сообщил доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

"Увеличение стоимости связано с ростом потребительских цен практически всех ингредиентов, произошедшим ввиду преимущественно положительной динамики на потребительском рынке и дисбаланса спроса и предложения, увеличения затрат производителей и участников товаропроводящей цепочки от производителя до конечного потребителя, связанных в большей степени с увеличением транспортно-логистических издержек", — приводит слова эксперта РИАМО.

Так, для приготовления шести порций салата необходимо приобрести горбушу консервированную (250 г), картофель (300 г), морковь (200 г), куриные яйца (5 штук), твёрдый сыр (200 г), репчатый лук (100 г), майонез (250 г), укроп (50 г). При необходимости можно добавить соль.

По словам доцента, больше всего из ингредиентов за год подорожали куриные яйца и морковь — на 40,75% и на 23%.