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22 декабря, 13:43

Розовый туман окутал город в Татарстане и перепугал местных жителей

Бугульму в Татарстане накрыл розовый туман

Розовый туман в Бугульме. Обложка © VK / Бугульма — городской портал

Розовый туман в Бугульме. Обложка © VK / Бугульма — городской портал

Бугульму в Татарстане накрыл розовый туман. Реакция местных жителей разделилась: кому-то это явление понравилось, а кого-то, наоборот, напугало.

Розовый туман в Бугульме. Видео © VK / Бугульма

Так, многим бугульминцам преобразившийся сегодня, 22 декабря, город показался "жутковатым". Некоторые жители даже почувствовали себя плохо: у них разболелась голова. Другие же с юмором сравнили цветовой эффект с последствиями употребления местного бальзама. Такое же явление наблюдали в Лениногорске и Азнакаеве, пишут пользователи соцсетей.

"Красный оттенок — это результат рассеивания солнечных лучей при каком-то прояснении. Солнечные лучи поступали к земной поверхности и преломлялись на капельках тумана. Такое явление возможно в утренние часы, при восходе солнца. Напомню, что восход, что закат мы видим красным. И этому есть физическое объяснение. В силу того, что красные лучи хуже всего рассеиваются в атмосфере", — рассказал в беседе с агентством "Татар-информ" доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

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Ранее Лайф писал, что густой туман застопорил работу аэропорта в Якутске. В городе зафиксировали 55-градусные морозы, тогда как видимость составляла не более 200–300 метров.

Ян Поланин
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