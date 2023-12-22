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22 декабря, 13:03

Коню маршала Рокоссовского вернули голову в центре Москвы

В Москве на горельефе "Парад Победы" восстановили повреждённую голову лошади

В Москве на горельефе "Парад Победы" восстановили повреждённую голову лошади. Обложка © LIFE

В Москве на горельефе "Парад Победы" восстановили повреждённую голову лошади. Обложка © LIFE

В Москве восстановили голову лошади на горельефе "Парад Победы" на Манежной площади, которую вандалы отпилили более недели назад. В распоряжении Лайфа оказалось видео с "вылеченным" конём советского маршала Константина Рокоссовского.

В Москве на горельефе "Парад Победы" восстановили повреждённую голову лошади. Видео © LIFE

На кадрах видно, что специалисты аккуратно при помощи горелки возвращают скакуну первозданный вид, а затем проходятся по повреждённому участку чёрной краской. Работы заняли примерно четыре часа.

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Как сообщал Лайф, больше недели назад неизвестные злоумышленники "обезглавили" лошадь на горельефе "Парад Победы" на Манежной площади в центре Москвы. По данному факту правоохранительные органы начали проверку.

Никита Осипов
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