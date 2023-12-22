Хлеб под подушкой, гость с бородой и ничего для чужих: Названы регионы с необычными новогодними традициями

Аналитики составили рейтинг регионов России с самыми необычными новогодними традициями. Возглавила его Республика Карелия, где считается, что в первый день года нельзя ничего давать посторонним.

"Считается, что 1 января определяет весь год. Накануне обязательно нужно сходить в баню, а на сон грядущий положить под подушку небольшой кусочек хлеба, чтобы увидеть вещие сны. В первый день года нельзя ничего давать посторонним. Считается, что это к убыткам. Отдельная примета связана с гостями. Например, если первым в дом войдёт старец с длинной бородой, год будет урожайным, а вот если безбородый мужчина, то зерна на всех не хватит", — сообщает RT.

В Ямало-Ненецком автономном округе считается, что жителям необходимо хорошо протопить чум перед новогодней ночью. Это главное, что необходимо сделать в канун праздника.

В Хакасии на новогоднем столе обязательно должно стоять особое блюдо — варёная баранья голова, разделывать которую предлагается почётному гостю.

В Татарстане вместо салатов предпочитают готовить к Новому году выпечку — медовый чак-чак. Примечательно, что именно его берут с собой, когда идут в гости 1 января. Блюдо считается символом благополучия и сладкой жизни.

В Чувашской Республике принято праздновать шумно и в большой компании. В регионе главным праздничным блюдом является йовача, которую готовят из муки, яиц, сгущёнки или мёда.

В Чеченской Республике устанавливают одну из самых больших в России ёлок. А ещё устраивают джигитовку (конные скачки) и, конечно, зажигательные танцы. Для новогоднего стола чеченцы готовят лепёшки чепалгаш и жижиг-галнаш (клёцки с мясом).

Кроме того, в рейтинг вошла Республика Северная Осетия, где Новый год не обходится без традиционных пирогов с разными начинками и шашлыка. Главная особенность празднования — зажигание костров у дома. Согласно поверьям, пламя помогает отгонять от жилища злых духов.