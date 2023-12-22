Регион

Уведомления отключены

22 декабря, 14:12

"Издевательство": Таможня ФРГ не пропускает новогодние подарки из РФ, под раздачу попали даже носки

Немецкие правозащитники заявили, что таможня не пускает новогодние подарки из РФ

Немецкая таможня не пропускает в страну рождественские и новогодние подарки из РФ, сообщили в Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR). Причём речь идёт не только о подсанкционных предметах.

Так, среди "запрещёнки", по мнению таможенников, — шерстяные варежки, пуховые платки и даже носки для немецкой бабушки, присланные из Сибири. По мнению правозащитников, либо конкретные должностные лица попросту не хотят разбираться в тонкостях законодательства, либо ими овладел административный восторг. Президент VADAR Ульрих Ойме назвал это издевательством.

"Таможенники в буквальном смысле издеваются над законопослушными гражданами. Злой умысел ещё и в том, что ответственность за изъятие и за любую информацию по подарочным посылкам несут таможенные органы на федеральном и земельном уровне. То есть еврочиновники "спихнули" свой грех на национальные органы", — указал он.

В свою очередь, у тех нет ни времени, ни желания разбираться в этих вопросах. Еврочиновники, отметил правозащитник, "решили наказать и лишить подарков всех русскоговорящих друзей России и российских немцев". Подчёркивается, что введение запретов на ввоз личных вещей, в том числе для давно проживающих в Германии, не только противоречит здравому смыслу, но и нарушает права человека. Правозащитники выступили против коллективной ответственности для отдельных граждан за политику их правительства.

К слову, именно после настойчивых обращений VADAR Еврокомиссия признала нашумевший ранее запрет для россиян на ввоз в ЕС ряда вещей, в том числе личных автомобилей и туалетной бумаги, "дискредитирующим цель и инструмент санкций". Однако эта рекомендация не носит обязательного характера.

"Тем не менее мы не теряем надежду на справедливость. Правление VADAR обратилось к депутатам Бундестага с просьбой в кратчайшие сроки потребовать от федерального Министерства юстиции и внутренних дел проверки фактов дискриминации и дать правовую оценку действиям таможни", добавили в VADAR.

В Германии раскрыли глаза на масштабы дискриминации русскоговорящего населения
В Германии раскрыли глаза на масштабы дискриминации русскоговорящего населения

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что антироссийские санкции больше вредят Европе, чем РФ. Он отметил, что власть имущие не признают этого.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Marius Becker

Матвей Константинов
  • Новости
  • Германия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров