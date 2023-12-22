"Издевательство": Таможня ФРГ не пропускает новогодние подарки из РФ, под раздачу попали даже носки

Немецкая таможня не пропускает в страну рождественские и новогодние подарки из РФ, сообщили в Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR). Причём речь идёт не только о подсанкционных предметах.

Так, среди "запрещёнки", по мнению таможенников, — шерстяные варежки, пуховые платки и даже носки для немецкой бабушки, присланные из Сибири. По мнению правозащитников, либо конкретные должностные лица попросту не хотят разбираться в тонкостях законодательства, либо ими овладел административный восторг. Президент VADAR Ульрих Ойме назвал это издевательством.

"Таможенники в буквальном смысле издеваются над законопослушными гражданами. Злой умысел ещё и в том, что ответственность за изъятие и за любую информацию по подарочным посылкам несут таможенные органы на федеральном и земельном уровне. То есть еврочиновники "спихнули" свой грех на национальные органы", — указал он.

В свою очередь, у тех нет ни времени, ни желания разбираться в этих вопросах. Еврочиновники, отметил правозащитник, "решили наказать и лишить подарков всех русскоговорящих друзей России и российских немцев". Подчёркивается, что введение запретов на ввоз личных вещей, в том числе для давно проживающих в Германии, не только противоречит здравому смыслу, но и нарушает права человека. Правозащитники выступили против коллективной ответственности для отдельных граждан за политику их правительства.

К слову, именно после настойчивых обращений VADAR Еврокомиссия признала нашумевший ранее запрет для россиян на ввоз в ЕС ряда вещей, в том числе личных автомобилей и туалетной бумаги, "дискредитирующим цель и инструмент санкций". Однако эта рекомендация не носит обязательного характера.

"Тем не менее мы не теряем надежду на справедливость. Правление VADAR обратилось к депутатам Бундестага с просьбой в кратчайшие сроки потребовать от федерального Министерства юстиции и внутренних дел проверки фактов дискриминации и дать правовую оценку действиям таможни", — добавили в VADAR.