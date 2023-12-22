Минцифры РФ рекомендовало регионам размещать карты пунктов приёма вторсырья

Минцифры России рекомендовало региональным органам власти размещать на своих официальных сайтах интерактивные карты пунктов сбора вторичного сырья. Соответствующая инициатива была разработана экологической партией "Зелёные" ещё в начале декабря.

"В настоящее время динамично развивается сеть пунктов приёма электроники, автомобильных шин, батареек, других сложных фракций, в том числе относящихся к опасным отходам. Однако единая информация о пунктах приёма вторсырья практически отсутствует. Это значительно сокращает потенциал использования их услуг даже в Москве, не говоря уже о регионах", — отметила сопредседатель "Зелёных" Александра Кудзагова, поблагодарив Минцифры за поддержку инициативы.

Доступность информации о пунктах приёма вторсырья, как считают в партии, поможет россиянам активно пользоваться возможностями сдачи опасных отходов, включая материальные выгоды. Таким образом, каждый гражданин сможет вносить личный вклад в формирование экономики замкнутого цикла и сбережение ресурсов нашей планеты.