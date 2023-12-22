В МВД предупредили, что уклонистов не допустят к экзамену на водительские права

Россияне, которые уклоняются от явки в военкомат по повестке, не будут допускаться к экзамену на водительские права. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

"Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в МВД предложили увеличить сумму штрафных баллов с пяти до семи при сдаче экзамена, при наборе которых учащемуся выставляется оценка "не сдал". Нововведение вступает в силу с 1 апреля 2024 года.