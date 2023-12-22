Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Самый голый участник скандальной вечеринки Ивлеевой заявил, что ему дали 15 суток

Российские войска за неделю нанесли 39 высокоточных ударов по объектам ВСУ

Проводили под овации: В Москве прошла церемония прощания с Пухляшом из Little Big

Путин и Аббас вновь выступили за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта

ПВО сбила десятый за день украинский дрон, на этот раз над Московской областью

Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника под Калугой

СК заочно предъявил обвинения экс-членам СНБО Украины за начало АТО в Донбассе

Песков счёл бульварным чтивом расследование WSJ о гибели Пригожина

Минобороны сообщило об уничтожении четырёх украинских БПЛА над Брянской областью

В Петербурге изъяли более 100 кг кокаина в контейнерах с бананами из Бельгии

Президент Киргизии своим указом "распрямил" лучи солнца на государственном флаге

Президент Киргизии Жапаров подписал закон об изменении флага республики

22 декабря, 14:33
Фото © EPA / IGOR KOVALENKO

Фото © EPA / IGOR KOVALENKO

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага республики. Об этом сообщает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу Жапарова. Власти пошли на изменение флага по той причине, что многие путали изображённое на алом полотнище солнце с подсолнухом. Своим указом президент республики "распрямил" лучи на флаге, чтобы исключить ошибочные трактовки.

"Принятым законом изменена форма лучей солнца на флаге республики из волнообразных на прямые", — сказано в сообщении пресс-службы.

Флаг Киргизии был учреждён в 1992 году. Он представляет собой красное полотно с солнечным диском и 40 лучами, означающими объединение древних племён. Внутри солнца изображён тундук — верхняя часть киргизской юрты.

Село в Бурятии сменит флаг из-за схожести с символом легиона "Свобода России"
Село в Бурятии сменит флаг из-за схожести с символом легиона "Свобода России"

Напомним, что пару лет назад Эмманюэль Макрон изменил флаг Франции, а точнее, скорректировал оттенок синего цвета, который используется на нём. Новый синий цвет выглядит элегантнее, но главная причина изменений более революционная по своему характеру: этот оттенок ближе к тому, что использовался на флаге 1794 года, поднятом в годы после свержения монархии и установления Первой республики.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!