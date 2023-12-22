Президент Киргизии своим указом "распрямил" лучи солнца на государственном флаге Президент Киргизии Жапаров подписал закон об изменении флага республики 22 декабря, 14:33 Фото © EPA / IGOR KOVALENKO

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага республики. Об этом сообщает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу Жапарова. Власти пошли на изменение флага по той причине, что многие путали изображённое на алом полотнище солнце с подсолнухом. Своим указом президент республики "распрямил" лучи на флаге, чтобы исключить ошибочные трактовки.

"Принятым законом изменена форма лучей солнца на флаге республики из волнообразных на прямые", — сказано в сообщении пресс-службы.

Флаг Киргизии был учреждён в 1992 году. Он представляет собой красное полотно с солнечным диском и 40 лучами, означающими объединение древних племён. Внутри солнца изображён тундук — верхняя часть киргизской юрты.

Напомним, что пару лет назад Эмманюэль Макрон изменил флаг Франции, а точнее, скорректировал оттенок синего цвета, который используется на нём. Новый синий цвет выглядит элегантнее, но главная причина изменений более революционная по своему характеру: этот оттенок ближе к тому, что использовался на флаге 1794 года, поднятом в годы после свержения монархии и установления Первой республики.

Авторы Марина Калегина