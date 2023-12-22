Фигурист Семененко второй раз подряд стал чемпионом России 22 декабря, 14:42 Евгений Семененко, произвольная программа на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

20-летний Евгений Семененко во второй раз выиграл чемпионат России по фигурному катанию. Фигурист получил 101,19 балла за короткую программу и 193,56 — за произвольную (в сумме — 294,75 балла).

Евгений Семененко является также победителем финала Кубка России. В составе национальной сборной в 2021 году становился победителем командного чемпионата мира. Принимал участие в Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

На втором месте — Владислав Дикиджи (293,74 балла за обе программы), на третьем — Пётр Гуменник (292,42).

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске и завершится 23 декабря. Позднее в пятницу, 22 декабря, короткую программу представят женщины.

А ранее Лайф рассказывал, что дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её партнёр и муж Глеб Смолкин, представляющие Грузию, вошли в число участников чемпионата Европы по фигурному катанию. Спортсмены являются серебряными призёрами чемпионата России, а на Олимпиаде 2022 года в Пекине они заняли 14-е место.

Авторы Александра Вишнякова