В Донецке дрон ВСУ сбросил взрывчатку на тушивших пожар спасателей

В Донецке украинский беспилотник сбросил взрывчатку на тушивших пожар спасателей, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Кировском районе загорелась хозяйственная постройка. Во время тушения спасатели МЧС России подверглись обстрелу с беспилотника. Пострадали пять сотрудников 3-й пожарно-спасательной части города Донецка", — говорится в сообщении.

Пожарная машина получила повреждения в результате атаки ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / МЧС России

Как добавили в ведомстве, пострадавших госпитализировали, их жизням ничего не угрожает. Глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале сообщил, что всего в результате атаки беспилотника пострадали 12 человек.