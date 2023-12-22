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22 декабря, 17:24

В Донецке дрон ВСУ сбросил взрывчатку на тушивших пожар спасателей

МЧС России: Пять пожарных пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Донецке

Пожарная машина получила повреждения в результате атаки ВСУ в Донецке. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожарная машина получила повреждения в результате атаки ВСУ в Донецке. Обложка © Telegram / МЧС России

В Донецке украинский беспилотник сбросил взрывчатку на тушивших пожар спасателей, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Кировском районе загорелась хозяйственная постройка. Во время тушения спасатели МЧС России подверглись обстрелу с беспилотника. Пострадали пять сотрудников 3-й пожарно-спасательной части города Донецка", — говорится в сообщении.

Пожарная машина получила повреждения в результате атаки ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / МЧС России

Пожарная машина получила повреждения в результате атаки ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / МЧС России

Как добавили в ведомстве, пострадавших госпитализировали, их жизням ничего не угрожает. Глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале сообщил, что всего в результате атаки беспилотника пострадали 12 человек.

Ранее Лайф писал, что в ДНР украинский беспилотник сбросил взрывчатку на машину скорой помощи. В момент атаки бригада спешила на вызов. К счастью, медики не получили серьёзных травм.

Два пожарных погибли и ещё 10 пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку
Два пожарных погибли и ещё 10 пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку
Наталья Исакова
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