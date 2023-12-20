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20 декабря, 18:22

В ДНР украинский дрон сбросил взрывчатку на машину скорой помощи

Минздрав России: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на машину скорой помощи в ДНР

Последствия атаки автомобиля скорой помощи в ДНР. Обложка © Telegram / Минздрав России

Последствия атаки автомобиля скорой помощи в ДНР. Обложка © Telegram / Минздрав России

В Донецкой Народной Республике (ДНР) украинский беспилотник сбросил взрывчатку на машину скорой помощи. Как сообщает пресс-служба Минздрава России, инцидент произошёл в среду, 20 декабря, в селе Верхнеторецкое.

"В момент атаки бригада спешила на вызов. К счастью, медики не получили серьёзных травм", — говорится в сообщении.

Последствия атаки автомобиля скорой помощи в ДНР. Фото © Telegram / Минздрав России

Последствия атаки автомобиля скорой помощи в ДНР. Фото © Telegram / Минздрав России

В министерстве отметили, что медработникам в ДНР часто приходится сталкиваться с риском для жизни во время выполнения профессионального долга. Они спешат к людям на помощь, даже находясь под непрекращающимися обстрелами. К примеру, в ноябре текущего года в результате аналогичного прилёта беспилотника погиб водитель скорой помощи.

Ранее Лайфу стало известно, что Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи. Как сообщила его дочь Евдокия, актёр "словил пулю", но его спас бронежилет. Позже появилась информация, что звезде "Интернов" диагностировали трещину в ребре после обстрела.

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Наталья Исакова
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