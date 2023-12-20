В ДНР украинский дрон сбросил взрывчатку на машину скорой помощи

В министерстве отметили, что медработникам в ДНР часто приходится сталкиваться с риском для жизни во время выполнения профессионального долга. Они спешат к людям на помощь, даже находясь под непрекращающимися обстрелами. К примеру, в ноябре текущего года в результате аналогичного прилёта беспилотника погиб водитель скорой помощи.