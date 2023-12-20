В ДНР украинский дрон сбросил взрывчатку на машину скорой помощи
Минздрав России: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на машину скорой помощи в ДНР
Последствия атаки автомобиля скорой помощи в ДНР. Обложка © Telegram / Минздрав России
В Донецкой Народной Республике (ДНР) украинский беспилотник сбросил взрывчатку на машину скорой помощи. Как сообщает пресс-служба Минздрава России, инцидент произошёл в среду, 20 декабря, в селе Верхнеторецкое.
"В момент атаки бригада спешила на вызов. К счастью, медики не получили серьёзных травм", — говорится в сообщении.
Последствия атаки автомобиля скорой помощи в ДНР. Фото © Telegram / Минздрав России
В министерстве отметили, что медработникам в ДНР часто приходится сталкиваться с риском для жизни во время выполнения профессионального долга. Они спешат к людям на помощь, даже находясь под непрекращающимися обстрелами. К примеру, в ноябре текущего года в результате аналогичного прилёта беспилотника погиб водитель скорой помощи.
Ранее Лайфу стало известно, что Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи. Как сообщила его дочь Евдокия, актёр "словил пулю", но его спас бронежилет. Позже появилась информация, что звезде "Интернов" диагностировали трещину в ребре после обстрела.