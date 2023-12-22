Суарес и Месси снова будут играть за один клуб

36-летний уругвайский нападающий Луис Суарес перешёл в американский клуб "Интер Майами". Об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт будет рассчитан всего на сезон, но с возможностью продления на год.

Последним клубом Суареса был бразильский "Гремио". До этого он играл за уругвайский "Насьонал", испанские "Атлетико" и "Барселону", английский "Ливерпуль", нидерландские "Аякс" и "Гронинген". Играя за "Барселону" в 2014–2020 годы, форвард по четыре раза выигрывал чемпионат и кубок Испании, два раза — суперкубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Стоит отметить, что в "Интер Майами" выступает легенда "Барселоны" аргентинец Лионель Месси, с которым Суарес провёл немало матчей вместе. Таким образом, два знаменитых форварда снова сыграют за одну команду. Третий участник атакующего трио MSN бразилец Неймар сейчас выступает за саудовский "Аль-Хиляль".