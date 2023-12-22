"Аэрофлот" завершил урегулирование с лизингодателями по 28 воздушным судам

Компания "Аэрофлот" завершила урегулирование с рядом групп лизингодателей по 28 воздушным судам. Об этом сообщается на сайте компании.

"В период с 14 по 21 декабря группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования в отношении 28 воздушных судов с несколькими группами лизингодателей", — сообщает пресс-служба.

Согласно договорённостям, лизингодатели прекратили требования к российским сторонам относительно воздушных судов по страховым полисам, которые были выданы российскими страховыми компаниями, а также по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот", ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия".

Уточняется, что право собственности на самолёты было передано в ООО "Страховая компания "НСК", выплатившее суммы урегулирования. Параллельно "Аэрофлот" ведёт переговоры с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства об урегулировании имеющихся требований.