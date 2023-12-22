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22 декабря, 19:17

"Ребёнок плакал": Мать рассказала, как безжалостно зарыла сына в снегу и ушла по делам

Опубликовано видео с допросом матери, закопавшей сына в снегу под Екатеринбургом

Полицейские Свердловской области обнародовали видео с допросом девушки, которая закопала новорождённого в сугробе в посёлке Свободный. Горе-мать призналась, что ребёнок плакал, однако она всё равно продолжала избавляться от сына. Кадры есть в распоряжении URA.ru.

Допрос матери, закопавшей сына в снегу в посёлке Свободный Свердловской области. Видео © VK / Видео URA.RU

"Не знаю, в какой момент я решила, в общем, я закопала его. Я взяла лопату. Место, где я закопала, там задний двор, яма просто под крышей. Я сбоку снег откопала. Ребёнок не верещал, но плакал", — рассказала девушка.

По её словам, правоохранители прибыли на место спустя двадцать минут. В это время, уже закопав мальчика, девушка убиралась на даче. Она признала свою вину.

"Когда сыщики общались с подозреваемой, то она вела себя не как задержанная и раскаявшаяся, а словно пересказывающая чужую криминальную историю, да и то без сожаления", — отметил глава пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

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Как сообщал Лайф, девушка родила сына в бане и закопала его в сугробе. Мальчика спасли, но врачи диагностировали у него мозговую дисфункцию. Свёкр внезапно приехал на дачу и увидел невестку с младенцем на руках. Он пошёл за помощью к соседу, но, когда они вернулись, новоиспечённая мать уже закопала малыша. Мужчины откопали новорождённого с помощью лопаты и вызвали скорую. Следователи возбудили на девушку 1996 года рождения уголовное дело по статье "Покушение на убийство новорождённого".

Обложка ©

VK / Видео URA.RU

Никита Осипов
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