Россиянка родила втайне от родных и зарыла малыша живьём в снегу. Ребёнка чудом спасли

В посёлке Свободном Свердловской области девушка родила сына в бане и закопала его в сугробе. К счастью, мальчика спасли. Малыша доставили в реанимацию в Нижний Тагил, врачи диагностировали у него мозговую дисфункцию.

В Следственном комитете заявили о возбуждённом деле после того, как женщина закопала сына в сугробе. Видео © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

"Жительница посёлка Свободного утром 20 декабря втайне пришла на дачу к своему свёкру, заперлась в бане и родила там ребёнка", — пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

Однако мужчина внезапно приехал на дачу и увидел невестку с младенцем на руках. Он дал родственнице простыню и пошёл за помощью к соседу, но, когда они вернулись, новоиспечённая мать уже закопала малыша. Мужчины откопали новорождённого с помощью лопаты и вызвали скорую. Мать также доставили в больницу. Как сообщает Ura.ru, следователи возбудили на девушку 1996 года рождения уголовное дело по статье "Покушение на убийство новорождённого", а прокуратура начала проверку. По данным регионального главка МВД, мать заявила мужу, что у неё якобы заболела спина и ей надо пойти в клинику. На деле же она отправилась в баню к свёкру и во время таких домашних родов потеряла много крови.

Лопата, которой откапывали младенца из снега в Свердловской области. Фото © Ura.ru / В.Н. Горелых

Как утверждает один из местных жителей, девушка решилась закопать сына из-за того, что супруг не хотел третьего ребёнка. Причём о новой беременности никто не знал, а сам малыш родился здоровым.

"Свёкор откопал его и вызвал скорую. Врачи примчались мгновенно. Тут же занесли ребёнка в баню, замотали его в тряпки и полотенца, которые были под рукой, отвезли в местную больницу. Там мальчишку осмотрели, он выглядел очень крепким: рост 52 сантиметра, вес 3300 килограммов", — отметил один из очевидцев.

Баня, где жительница Свердловской области родила ребёнка. Фото © Ura.ru / В.Н. Горелых