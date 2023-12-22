Россия и Украина впервые обменялись письмами от родственников для военнопленных
Москалькова: Впервые Москва и Киев обменялись письмами для военнопленных
Обмен письмами и передачами от родственников военнопленных между Россией и Украиной. Обложка © t.me / Омбудсмен Москалькова Татьяна
Россия и Украина впервые обменялись гуманитарными передачами и письмами от родственников для военнопленных обеих стран. О дебютном обмене сообщила в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она подчеркнула, что в первый раз "по взаимной договорённости" с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом произошёл гуманитарный обмен на границе обеих стран. Поддержку происходящему оказывали компетентные органы.
"Совершён гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России", — написала Москалькова.
Ранее Москалькова и Лубинец на условиях взаимности одновременно посетили пленных бойцов ВСУ и ВС РФ. В рамках договорённости каждый из омбудсменов навестил 119 военнослужащих, находящихся в РФ и Незалежной.