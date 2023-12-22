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Опубликовано 22 декабря 2023, 20:33
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Россия и Украина впервые обменялись письмами от родственников для военнопленных

Москалькова: Впервые Москва и Киев обменялись письмами для военнопленных

Обмен письмами и передачами от родственников военнопленных между Россией и Украиной. Обложка © t.me / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Обмен письмами и передачами от родственников военнопленных между Россией и Украиной. Обложка © t.me / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Россия и Украина впервые обменялись гуманитарными передачами и письмами от родственников для военнопленных обеих стран. О дебютном обмене сообщила в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что в первый раз "по взаимной договорённости" с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом произошёл гуманитарный обмен на границе обеих стран. Поддержку происходящему оказывали компетентные органы.

"Совершён гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России", — написала Москалькова.

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Ранее Москалькова и Лубинец на условиях взаимности одновременно посетили пленных бойцов ВСУ и ВС РФ. В рамках договорённости каждый из омбудсменов навестил 119 военнослужащих, находящихся в РФ и Незалежной.

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Анатолий Симоненко
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