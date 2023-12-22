Германия предоставила Киеву новую партию вооружений
ФРГ за неделю передала ВСУ зенитные установки Gepard, беспилотники и боеприпасы
Власти Германии сообщили, что Берлин за минувшую неделю поставил киевскому режиму боеприпасы для танков Leopard 2A6, три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и более 30 тысяч снарядов к ним, а также 10 беспилотников Vector. Соответствующая информация появилась на сайте кабинета министров Федеративной Республики.
В список, в котором можно увидеть информацию об уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Украине, были внесены две бронированные машины Wisent 1, системы самозащиты AMPS для вертолётов, восемь грузовиков Zetros, несколько прицепов и полуприцепов. Также в него вошли материалы для медицинских нужд.
Несмотря на поставки вооружений от других стран, прежних объёмов помощи Киев всё равно не получит. Накануне стало известно, что Вашингтон в декабре объявит о последнем пакете военной помощи Украине, так как исчерпает возможные на это ресурсы. В Белом доме пояснили, что без решения Конгресса о выделении дополнительных средств у США не останется доступных ресурсов на поддержку Киева.
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