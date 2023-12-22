Власти Германии сообщили, что Берлин за минувшую неделю поставил киевскому режиму боеприпасы для танков Leopard 2A6, три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и более 30 тысяч снарядов к ним, а также 10 беспилотников Vector. Соответствующая информация появилась на сайте кабинета министров Федеративной Республики.

В список, в котором можно увидеть информацию об уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Украине, были внесены две бронированные машины Wisent 1, системы самозащиты AMPS для вертолётов, восемь грузовиков Zetros, несколько прицепов и полуприцепов. Также в него вошли материалы для медицинских нужд.