Американцам предрекли болевой шок после запрета США на ввоз морепродуктов из России

Введение властями Соединённых Штатов запрета на импорт морепродуктов, выловленных в России и переработанных в третьих странах, ударит по американскому потребителю. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По словам специалиста, данная инициатива Вашингтона будет болезненной для американского рынка, а болевой шок от этого решения в первую очередь почувствуют на себе рядовые граждане США. Зверев рассказал, что это уже вызвало подорожание краба в ретейле и в гостинично-ресторанном сегменте США, а нехватка минтая и трески, вылов которой в Америке сократился за последние десятилетия в два раза, усугубляет ситуацию.

"Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия", — уверен собеседник информагентства.