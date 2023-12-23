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22 декабря, 23:44

Американцам предрекли болевой шок после запрета США на ввоз морепродуктов из России

ВАРПЭ: В США почувствуют шок от решения запретить импорт морепродуктов из России

Введение властями Соединённых Штатов запрета на импорт морепродуктов, выловленных в России и переработанных в третьих странах, ударит по американскому потребителю. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По словам специалиста, данная инициатива Вашингтона будет болезненной для американского рынка, а болевой шок от этого решения в первую очередь почувствуют на себе рядовые граждане США. Зверев рассказал, что это уже вызвало подорожание краба в ретейле и в гостинично-ресторанном сегменте США, а нехватка минтая и трески, вылов которой в Америке сократился за последние десятилетия в два раза, усугубляет ситуацию.

"Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия", — уверен собеседник информагентства.

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Напомним, что в пятницу, 22 декабря, американский Минфин ввёл запрет на ввоз в страну российских лосося, трески, минтая и краба, переработанных в третьих странах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, запреты на импорт вводятся указом президента США Джо Байдена.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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