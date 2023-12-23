Православным россиянам рассказали, как правильно креститься в храме и дома

Крестное знамение — это священный обряд, который несёт в себе духовное и символическое значение. Газета "Вечерняя Москва" рассказала, как нужно правильно выполнять этот ритуал православным россиянам.

Этот жест является символом креста, на котором Мессия принял грехи людей. Крестясь, люди вспоминают о его смерти и воскресении. Складывать пальцы правильно — принципиально важно: большой, указательный и средний знаменуют триединство Отца, Сына и Святого Духа, а безымянный и мизинец должны касаться ладони как символ двуединой природы богочеловека. Ладонь, в свою очередь, — это земля, на которую сошёл Спаситель.

Далее рукой нужно коснуться лба, пояса, правого и левого плеча в знак освящения разума, телесности и чувств. Движение руки справа налево символизирует молитву о вечной жизни на небесах после окончания земной. Касаясь лба, нужно произнести "во имя Отца", живота — "и Сына", правого плеча — "и Святого", левого плеча — "Духа. Аминь".

Вместе с тем нужно преклонить колени либо поклониться после крестного знамения в качестве жеста покаяния и смирения перед Богом. Человек в этот момент осознаёт собственные грехи и несовершенства и как бы заявляет о готовности обратиться к Богу и принять его милости через крещение.

Креститься необходимо перед входом в храм, а также покидая его. У входа нужно креститься один или три раза, войдя в приход, нужно также перекрестить себя. После этого верующие целуют изображение святого на иконе. Суровых правил священного ритуала нет: всё должно совершаться по доброй воле.

Кроме того, в ходе службы креститься нужно вместе со священником, а в повседневности — это и вовсе ритуал жизни православных. Священники рекомендуют креститься, читая молитвы, после пробуждения, перед сном, перед и после еды, перед уходом из дома, перед поездкой или важным делом. Главное, чтобы жест совершался не второпях.