В Москве до понедельника объявлен жёлтый уровень погодной опасности

В столичном регионе ближайшие сутки будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Как следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра, это связано с сильным ветром и гололедицей.

"Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Согласно предоставленным сведениям, порывы ветра в Москве будут достигать скорости 15 метров в секунду и продлятся до вечера воскресенья, 24 декабря. Предупреждение о гололедице, в свою очередь, действует до 25 декабря включительно.