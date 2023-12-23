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23 декабря, 00:39

В Москве до понедельника объявлен жёлтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр из-за ветра объявил в Москве жёлтый уровень погодной опасности

В столичном регионе ближайшие сутки будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Как следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра, это связано с сильным ветром и гололедицей.

"Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Согласно предоставленным сведениям, порывы ветра в Москве будут достигать скорости 15 метров в секунду и продлятся до вечера воскресенья, 24 декабря. Предупреждение о гололедице, в свою очередь, действует до 25 декабря включительно.

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Ранее Лайф писал, что невозможность доехать до работы из-за плохой погоды является уважительной причиной для прогула. Юристы рассказали, что Верховный суд уже рассматривал прецедент, когда женщину уволили из-за неявки на рабочее место вследствие сильнейшего снегопада.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Алексей Соловьёв
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