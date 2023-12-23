Оторвать и потереть: Эксперт объяснил, как выбрать идеальную живую ёлку

Выбирая живую ёлку, нужно обратить внимание на её вес. Как рассказал газете "Вечерняя Москва" менеджер по продажам новогодних хвойных Владимир Ананич, свежая ель должна быть тяжёлой.

Кроме того, ель должна пахнуть хвоей. При покупке эксперт советует оторвать иголочку и растереть пальцами — на руках должен остаться маслянистый след. Дерево также не должно быть сухим и жёлтым, а купив ель, нужно помнить, что за ней ещё необходим правильный уход.

"Необходимо регулярно проветривать помещение, в котором стоит ёлка, чтобы там было прохладно. Кроме того, нужно увлажнять воздух и опрыскивать дерево водой один раз в день. А поставить его лучше подальше от отопительных приборов и не на тёплый пол", — посоветовал Ананич.