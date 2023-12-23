Киевский режим намерен ввести для подростков с 17 лет обязательные занятия по военной подготовке. Об этом в интервью радиостанции "Радио Свобода"* заявил народный депутат Верховной рады Вадим Ивченко.

По его словам, такое обучение будет проводиться для лиц от 17 до 20 лет. В качестве примера законотворец привёл допризывную подготовку, о которой на Украине помнят люди его возраста. В каком формате это всё будет происходить пока неизвестно.

"Просто нужно будет проходить обучение, чтобы вы чётко понимали, что к 25 или 27 годам мы готовим человека, что он будет со знаниями, с теориями, будет знать не только, как рыть окопы лопатами, а будет знать все виды оружия", — заявил народный избранник.

Ранее Лайф писал, что министр юстиции Германии Марко Бушман отверг возможность выдачи Украине беженцев из Незалежной для мобилизации. Европейский чиновник подчеркнул, что это будет происходить против их воли.