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23 декабря, 01:44

Украинских подростков будут учить рыть окопы и пользоваться оружием

Нардеп Ивченко: На Украине с 17 лет введут всеобщую военную подготовку

Киевский режим намерен ввести для подростков с 17 лет обязательные занятия по военной подготовке. Об этом в интервью радиостанции "Радио Свобода"* заявил народный депутат Верховной рады Вадим Ивченко.

По его словам, такое обучение будет проводиться для лиц от 17 до 20 лет. В качестве примера законотворец привёл допризывную подготовку, о которой на Украине помнят люди его возраста. В каком формате это всё будет происходить пока неизвестно.

"Просто нужно будет проходить обучение, чтобы вы чётко понимали, что к 25 или 27 годам мы готовим человека, что он будет со знаниями, с теориями, будет знать не только, как рыть окопы лопатами, а будет знать все виды оружия", — заявил народный избранник.

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Ранее Лайф писал, что министр юстиции Германии Марко Бушман отверг возможность выдачи Украине беженцев из Незалежной для мобилизации. Европейский чиновник подчеркнул, что это будет происходить против их воли.

* Издание внесено в список СМИ-иноагентов.

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GettyImages

Алексей Соловьёв
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