Ворота для грибка: Врач предупредила о страшной опасности промокших насквозь ног

Переохлаждение из-за промокших ног может спровоцировать снижение иммунитета, а это чревато заболеваниями сердца. Об этом в беседе с "Газетой.ru" предупредила врач Анастасия Фомичева.

Дело в том, что при переохлаждении и снижении иммунитета в организм без труда может попасть вирусная или бактериальная инфекция. В итоге это может привести к развитию болезней, например инфекционного эндокардита — воспалительного заболевания эндокарда с отложением микроорганизмов на клапанах сердца.

Ещё одна потенциальная опасность — вирусный миокардит или воспалительная кардиомиопатия. Недуги могут возникнуть при проникновении в организм вирусного агента, который вызывает повреждение клеток сердечной мышцы. В этом случае возникает местная воспалительная реакция и запуск аутоиммунных процессов.

"Мокрые ноги, трещины в коже — это входные ворота для грибковой инфекции, которая тоже может быть причиной воспалительной реакции миокарда. Переохлаждение ног, спазм сосудов может усугубить течение хронической артериальной или венозной недостаточности ног, спровоцировать отёчный синдром. Чтобы не возникало таких осложнений в организме, берегите себя и держите ноги в тепле", — посоветовала Фомичева.