Плесень и налёт на лёгких: Названы пагубные последствия неправильного использования увлажнителя

При использовании увлажнителей воздуха нужно следовать ряду требований, чтобы не подорвать собственное здоровье. Подробнее о таких правилах рассказала "Газете.ru" врач-терапевт Вероника Лисицкая.

Доктор пояснила, что с наступлением холодов и началом отопительного сезона воздух в помещении становится более сухим. Настоящим спасением для многих людей в таком случае являются увлажнители воздуха, которые помогают создать в комнате комфортный уровень влажности.

По словам терапевта, в увлажнители нужно заливать только бутилированную, дистиллированную, деминерализованную, родниковую или артезианскую воду. Это влияет не только на продолжительность работы устройства, но и на то, как оно действует на организм человека. Обычная вода из-под крана, в которой содержатся соли и хлориды, даст белый налёт как на мебели, так и на лёгких.

Ещё один важный нюанс: воду в увлажнителе нужно менять раз в сутки, даже если она не целиком израсходована. Более того, ёмкость нужно чистить, ведь тёплая и влажная среда — рассадник бактерий. Стоит также не переусердствовать с уровнем влажности, ведь при её показателе в 70% может появиться плесень в доме.

"При избыточной влажности помещения может появиться кашель, так как она подстёгивает размножение вредоносных бактерий, пылевых клещей и плесени — всё это серьёзные аллергены и источник респираторных инфекций", — подчеркнула врач.

Лисицкая призвала также настороженно относиться к ароматическим маслам и уж тем более не наливать их в резервуар распылителя. Если, конечно, он не предполагает специальный отсек для этого, отдельный от воды, и функцию поддержания ароматерапии.