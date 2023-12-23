Эксперты советуют планировать предновогодние траты, чтобы не остаться ни с чем

После Нового года велик риск остаться с пустым кошельком. Но есть способы сэкономить и при этом сохранить праздничное настроение, пишет URA.ru.

В первую очередь нужно проверить, что у вас уже есть дома, прежде чем бежать за украшениями, мишурой или бенгальскими огнями. В гардеробе также могут найтись наряды или аксессуары, которые можно особо не обновлять. Стоит также проанализировать прошлые праздники и понять, какие покупки полезные, а какие, скорее, импульсивные.

Нужно заранее чётко определить бюджет: сколько можно потратить на подарки, еду и развлечения. Если вам свойственно совершать импульсивные покупки, стоит под это выделить отдельную статью расходов. Необоснованных трат лучше избежать.

Авторы статьи также советуют не торопиться и не бояться что-то упустить. Новогодний шоппинг лучше разбить на несколько дней, чтобы не поддаться на маркетинговые уловки и уделить каждой покупке по часу или два.

Некоторые вещи лучше купить после праздников, когда они дешевле. Тем более, после Нового года походы по магазинам не будут такими стрессовыми.

Если есть возможность найти желаемому более дешёвую альтернативу, лучше это сделать. Это не означает отказ от удобств. Просто если финансы итак ограничены, это позволит остаться на плаву. Так, например, можно выбирать бесплатные городские мероприятия вместо платных.