В Крыму сообщили о рекордных нарушениях при передаче полуострова УССР

Передача Крыма Украине из состава России в 1954 году была совершена с огромным количеством ошибок. Как сообщил РИА "Новости" глава парламента полуострова Владимир Константинов, действующее на тот момент законодательство было просто проигнорировано.

"Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объём правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства. Уж не знаю, что мешало в 1954 году всю эту процедуру оформить по закону", — пояснил спикер крымского парламента.

По его словам, допущенные ошибки позволяют сейчас на законных основаниях обратиться в суд и оспорить решение времён СССР о передаче полуострова из состава России в состав Украинской ССР.