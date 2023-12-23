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23 декабря, 02:37

В Крыму сообщили о рекордных нарушениях при передаче полуострова УССР

Константинов заявил о рекордных нарушениях при передаче Крыма Украине в 1954 году

Передача Крыма Украине из состава России в 1954 году была совершена с огромным количеством ошибок. Как сообщил РИА "Новости" глава парламента полуострова Владимир Константинов, действующее на тот момент законодательство было просто проигнорировано.

"Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объём правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства. Уж не знаю, что мешало в 1954 году всю эту процедуру оформить по закону", — пояснил спикер крымского парламента.

По его словам, допущенные ошибки позволяют сейчас на законных основаниях обратиться в суд и оспорить решение времён СССР о передаче полуострова из состава России в состав Украинской ССР.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что воссоединение с Россией спасло Крым от резни. По его словам, нашей стране ничего не оставалось, кроме как действовать.

Обложка ©

Getty Images / Fascinadora

Оксана Попова
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