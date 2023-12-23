Актёра Чарли Шина попытались убить в собственном доме

В Лос-Анджелесе было совершено нападение на американского актёра Чарли Шина. Как передаёт портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на артиста в его собственном доме напала соседка, которая чуть не задушила его.

Журналисты сообщают, что 47-летняя женщина, живущая по соседству с Шином, ворвалась к нему в дом и напала на него. Агрессивная соседка в клочья разорвала на нём рубашку и попыталась задушить актёра, после чего благополучно удалилась.

Издание подчёркивает, что актёр не знает, из-за чего это произошло. Однако известно, что ранее эта же женщина облила машину голливудской звезды чем-то липким, а также специально оставила мусор у дверей его дома. После нападения полиция задержала дебоширку.