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23 декабря, 05:35

На Украине обиделись из-за успехов россиянки на конкурсе "Мисс Земля"

"Обозреватель": Украинку обидели и свели с россиянкой на конкурсе "Мисс Земля"

Выступление участниц конкурса "Мисс Земля". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missearth

Выступление участниц конкурса "Мисс Земля". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missearth

Украинскую участницу конкурса "Мисс Земля" Анастасию Фейер в суперфинале лишили экранного времени и "свели" с россиянкой Дарьей Луконькиной, сообщает "Обозреватель".

Как пишет украинское издание, из-за неполадок гражданку Незалежной в начале даже "не показали зрителям". После снова возникли технические проблемы, когда конкурсантки выходили к микрофонам и представлялись, — стоило очереди дойти до Фейер, как трансляция прервалась и возобновилась уже на других участницах.

А во время демонстрации купальников украинская конкурсантка оказалась почти рядом с россиянкой Дарьей Луконькиной и "была вынуждена делить с ней сцену", отмечает местное СМИ. При этом авторы публикации посетовали, что российская участница обошла конкурентку из Незалежной и попала в список восьми самых красивых девушек планеты, в то время как другая не вошла даже в двадцатку.

"Подводя итог, у украинки было очень мало экранного времени, тогда как участницу из России показывали куда активнее", — говорится в материале.

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При этом победительницей международного конкурса красоты "Мисс Земля" стала албанка Дрита Зири. Помимо неё, есть ещё три победительницы: "Мисс Воздух" — филиппинка Ильяна Адуана, "Мисс Огонь" — участница из Таиланда Кора Блиалулт, а также "Мисс Вода" — представительница Вьетнама До Тхи Лан Ань.

Николь Вербер
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