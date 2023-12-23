На Украине обиделись из-за успехов россиянки на конкурсе "Мисс Земля"

Украинскую участницу конкурса "Мисс Земля" Анастасию Фейер в суперфинале лишили экранного времени и "свели" с россиянкой Дарьей Луконькиной, сообщает "Обозреватель".

Как пишет украинское издание, из-за неполадок гражданку Незалежной в начале даже "не показали зрителям". После снова возникли технические проблемы, когда конкурсантки выходили к микрофонам и представлялись, — стоило очереди дойти до Фейер, как трансляция прервалась и возобновилась уже на других участницах.

А во время демонстрации купальников украинская конкурсантка оказалась почти рядом с россиянкой Дарьей Луконькиной и "была вынуждена делить с ней сцену", отмечает местное СМИ. При этом авторы публикации посетовали, что российская участница обошла конкурентку из Незалежной и попала в список восьми самых красивых девушек планеты, в то время как другая не вошла даже в двадцатку.

"Подводя итог, у украинки было очень мало экранного времени, тогда как участницу из России показывали куда активнее", — говорится в материале.