Россия удержит часть взноса в ОЗХО, заявила Захарова
Захарова: РФ намерена удержать часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета
Россия не станет финансировать навязанную США группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и удержит часть взноса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия совместно с некоторыми нашими партнёрами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной "атрибутивной" группы по расследованию и идентификации, которая ведёт незаконную деятельность в интересах коллективного Запада", — указала она.
Несмотря на то, что Россия не была переизбрана в исполнительный совет ОЗХО, страна совместно с союзниками и единомышленниками намерена играть самую активную роль на этой площадке, указала Захарова. По её словам, Москва планирует восстановить былой авторитет организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия.
Вместе с тем дипломат отметила, что в мае государство покинет исполнительный совет ОЗХО, однако останется там в качестве наблюдателя. Таким образом, Россия будет последовательно отстаивать национальные интересы в химической промышленности.
О том, что Россия в следующем году не получит место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), стало известно 29 ноября. В ходе голосования в Гааге страны –члены объединения включили на 2023-й 21 государство. При этом от восточноевропейской группы вошли только Польша, Литва и Украина.
ТАСС / EPA