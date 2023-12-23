Россия удержит часть взноса в ОЗХО, заявила Захарова

Россия не станет финансировать навязанную США группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и удержит часть взноса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия совместно с некоторыми нашими партнёрами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной "атрибутивной" группы по расследованию и идентификации, которая ведёт незаконную деятельность в интересах коллективного Запада", — указала она.

Несмотря на то, что Россия не была переизбрана в исполнительный совет ОЗХО, страна совместно с союзниками и единомышленниками намерена играть самую активную роль на этой площадке, указала Захарова. По её словам, Москва планирует восстановить былой авторитет организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия.

Вместе с тем дипломат отметила, что в мае государство покинет исполнительный совет ОЗХО, однако останется там в качестве наблюдателя. Таким образом, Россия будет последовательно отстаивать национальные интересы в химической промышленности.